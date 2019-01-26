Умер известный французский композитор Мишель Легран

Известный французский композитор, пианист, певец, трижды лауреат престижной кинопремии "Оскар" Мишель Легран скончался в возрасте 86 лет. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает газета Monde, ссылаясь на его пресс-атташе.

Легран известен, прежде всего, как автор музыки к фильмам, в частности, он работал над музыкой к картинам "Шербурские зонтики" (1964), "Девушки из Рошфора" (1967), "Афера Томаса Крауна" (1968).

За свою карьеру, начавшуюся около 50 лет назад, он трижды становился лауреатом престижной кинопремии "Оскар". Так, в 1983 году он получил награду за песню, прозвучавшую в фильме "Йентл" с Барброй Стрейзанд в главной роли, а в 1968 году - за лучшую песню к фильму "Афера Томаса Крауна". Также он пять раз становился обладателем премии "Грэмми" и один раз был удостоен "Золотого глобуса". С ним работали такие известные певцы, как Рэй Чарльз, Жан Кокто, Фрэнк Синатра, Эдит Пиаф.