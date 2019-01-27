Женщина 40 лет живет одна на отдаленном острове - ФОТО

68-летняя Зои Лукас (Zoe Lucas) живет в деревянном доме на канадском острове Сейбл, который около 127 дней в году полностью покрыт туманом. Несмотря на это, Зои превосходно освоилась на острове площадью 34 квадратных километра, чувствует себя как дома, в тишине и покое - с 400 лошадьми, 300 тысячами серых тюленей и 350 видами различных птиц, которые составляют ей компанию.

Как передает Day.Az со ссылкой на bigpikcha.ru, женщина влюбилась в остров, когда приехала туда 21-летней студенткой. Влюбилась настолько, что решила сделать его своим домом.

"Я стенала и жаловалась, так мне хотелось снова туда приехать. Изначально поехала на остров ради лошадей".

Теперь же исследовательница редко возвращается в родной город Галифакс в канадской провинции Новая Шотландия и полностью зависит от поставок продуктов раз в неделю. На остров можно попасть только на лодке или чартерном самолете.

Целыми днями женщина изучает экологию острова и собирает черепа лошадей, чтобы помочь ученым понять, как животные смогли приспособиться к безжизненной среде. Лошадей на остров Сейбл привезли в XVIII веке для сельскохозяйственных работ. В 2013 году Сейбл стал национальным заповедником.

За четыре десятилетия жизни у воды Зои чего только не находила на пляже - холодильник, ящик свежих перцев из грузового контейнера, каркас от сдувшегося воздушного шара и даже протез.

Остров Сейбл прозвали кладбищем Атлантики, так как около него было зарегистрировано более 300 кораблекрушений.

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