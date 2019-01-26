SpaceX провела огневое испытание ракеты Starship - ВИДЕО

Компания SpaceX проводит испытания ракеты Starship, которую планируют отправить в космос в 2024 году. Роликом, на котором запечатлен один из этапов испытательных мероприятий, глава компании Илон Маск поделился в своем Twitter.

Ранее Маск заявлял о намерении предотвратить сгорание материалов в атмосфере Земли и возвратить корабль на планету, используя регенеративный теплозащитный экран, аналога которого еще не было в мире, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

"Испытание металлического теплозащитного экрана при 1100 градусах Цельсия (2000 по Фаренгейту)", - подписал свою публикацию инженер.

Не уточняется, из какого именно металла сделана конструкция.

Предполагается, что теплозащитный экран Starship будет состоять из двух слоев нержавеющей стали, а охлаждаться будет водой или криогенным ракетным топливом.

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