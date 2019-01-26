В Грузии прогремел сильный взрыв, есть пострадавшие
26 января 2019 12:38 221
В донерной, расположенной в грузинском городе Цхалтубо произошел взрыв.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, причиной взрыва послужила утечка газа.
В результате, 3 человек пострадали. Пострадавшие с различными травмами были доставлены в больницу.
По факту начато следствие.
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