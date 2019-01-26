Мощный взрыв в Стамбуле, есть пострадавшие - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
26 января 2019 13:35 229
В Стамбуле в районе Бююкчекмедже у входа в одно из зданий прогремел взрыв. Об этом, как передает Day.Az, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
Сообщается, что в результате взрыва по предварительным данным получили ранения три человека, состояние одного из них оценивается как крайне тяжелое.
Сообщается также, что после взрыва начался пожар. На место инцидента прибыли отряды спасателей и отряды скорой помощи.
О причинах взрыва и о других деталях инцидента не сообщается.
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