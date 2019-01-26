Взрыв на волейбольной площадке в Афганистане: есть жертвы, много пострадавших

Четыре человека погибли и еще 20 пострадали в результате взрыва на волейбольной площадке в северо-восточной провинции Баглан. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает афганское агентство Пажвак, ссылаясь на местные власти.

Отмечается, что взрыв произошел в пятницу вечером в округе Тала Ва Барфак (Tala Wa Barfak). Заместитель директора по здравоохранению провинции Абдул Халим Гафари (Abdul Halim Ghafari) сообщил агентству, что пятерых пострадавших доставили в больницу.

Причина произошедшего устанавливается. Как отмечает агентство, взрыв произошел на территории, контролируемой радикальным движением "Талибан". На данный момент никто не взял на себя ответственность за взрыв.

В то же время телеканал 1TVnews со ссылкой на заявление 209 корпуса ВС страны сообщает, что жертвами взрыва стали четверо талибов, в том числе один из ключевых командиров движения в этом округе. Согласно заявлению, пострадали пять боевиков и шесть гражданских лиц.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ). Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.