Полиция отправила броневики к Триумфальной арке из-за «желтых жилетов»

26 января 2019 14:32

Полиция стянула бронетехнику к Триумфальной арке в Париже перед началом очередной акции протеста "желтых жилетов", передает BFM TV.

Как отмечается, правоохранители ожидают очередную волну насилия и беспорядков, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В субботу, 26 января, состоится уже одиннадцатая акция протеста.

Уточняется, что в прошлый раз по всей стране были мобилизованы 80 тыс. полицейских, в Париже - 5 тыс.

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