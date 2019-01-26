Полиция отправила броневики к Триумфальной арке из-за «желтых жилетов»

Полиция стянула бронетехнику к Триумфальной арке в Париже перед началом очередной акции протеста "желтых жилетов", передает BFM TV.

Как отмечается, правоохранители ожидают очередную волну насилия и беспорядков, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В субботу, 26 января, состоится уже одиннадцатая акция протеста.

Уточняется, что в прошлый раз по всей стране были мобилизованы 80 тыс. полицейских, в Париже - 5 тыс.