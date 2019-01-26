В Японии произошло сильное землетрясение

26 января 2019 16:48

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло на северо-востоке Японии. Об этом сообщило Главное метеорологическое управление страны, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Эпицентр находился в Тихом океане в районе побережья префектуры Иватэ. Очаг залегал на глубине 30 километров. Максимальная сила толчков достигала 4 баллов по семибалльной шкале, принятой в Японии. Подземные толчки такой силы ощущались в префектурах Иватэ и Аомори. АЭС "Хигасидори", расположенная в этой префектуре, не пострадала.

Угрозы цунами нет. Информации о разрушениях и жертвах нет.

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