Из-за смерча в аэропорту Антальи пострадали 12 человек
26 января 2019 15:32 257
Двенадцать человек получили ранения в результате смерча в аэропорту турецкой Антальи. Об этом заявил губернатор одноименной провинции Мюнир Каралоглу, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Пронесшийся в районе аэропорта смерч перевернул автобус, подвозивший пассажиров к самолету. Ураганным ветром был поднят в воздух трап, который повредил стоящий самолет. В результате пострадали 12 человек", - сказал губернатор в эфире телеканала NTV.
Он добавил, что аэропорт продолжает работать в штатном режиме, несмотря на ЧП.
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