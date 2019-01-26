Число жертв ужасного взрыва в Мексике достигло 114

Число жертв взрыва трубопровода в штате Идальго 18 января продолжает расти. Как сообщило в пятницу вечером (утро субботы по Баку) правительство региона, число погибших достигло 114 человек, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"68 погибли при взрыве, 46 умерли в больницах", - говорится в обнародованном заявлении властей. Еще более 30 человек продолжают получать необходимую помощь в стационарах.

Взрыв и пожар произошли в районе Тлауэлильпан на месте нелегальной врезки в трубопровод, когда там находилось множество людей. Федеральное правительство заявило, что эта трагедия не повлияет на их планы по борьбе с хищениями топлива в стране.

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