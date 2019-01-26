Индонезию снова трясет

Землетрясение магнитудой 6,0 зафиксировано в субботу в море Банда у острова Дулла, входящего в состав Молуккских островов. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, эпицентр подземных толчков находился в 122 км от города Туал (около 39 тыс. жителей). Очаг стихии залегал на глубине 5 км.

Сведения о пострадавших и разрушениях не поступали. Угроза цунами не объявлялась.

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