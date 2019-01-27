Из гольф-клуба Трампа уволили нелегалов

27 января 2019 09:00

Около 12 нелегальных иммигрантов уволили из гольф-клуба президента США Дональда Трампа в городе Вестчестер. Об этом сообщает The Washington Post, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным издания, администрация гольф-клуба выявила поддельные документы у этих сотрудников.

Как отмечается, один из нелегалов работал в клубе Трампа около 15 лет.

При этом многие из уволенных сотрудников получали премии за успешную работу.

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