Из гольф-клуба Трампа уволили нелегалов

Около 12 нелегальных иммигрантов уволили из гольф-клуба президента США Дональда Трампа в городе Вестчестер. Об этом сообщает The Washington Post, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным издания, администрация гольф-клуба выявила поддельные документы у этих сотрудников.

Как отмечается, один из нелегалов работал в клубе Трампа около 15 лет.

При этом многие из уволенных сотрудников получали премии за успешную работу.