Во Франции похитили работу Бэнкси

27 января 2019 09:10

Работу стрит-арт-художника Бэнкси, посвященную памяти жертв терактов в Париже 2015 года, похитили из концертного зала "Батаклан". Об этом сообщает LCI.

По данным телеканала, преступники украли работу Бэнкси, которая была выполнена на одной из дверей здания "Батаклана" в Париже.

Как отмечается, полиция возбудила дело по факту кражи работы художника.

При этом злоумышленники были засняты камерой видеонаблюдения.

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