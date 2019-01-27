Во Франции похитили работу Бэнкси

Работу стрит-арт-художника Бэнкси, посвященную памяти жертв терактов в Париже 2015 года, похитили из концертного зала "Батаклан". Об этом сообщает LCI.

По данным телеканала, преступники украли работу Бэнкси, которая была выполнена на одной из дверей здания "Батаклана" в Париже.

Как отмечается, полиция возбудила дело по факту кражи работы художника.

При этом злоумышленники были засняты камерой видеонаблюдения.