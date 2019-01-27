Во Франции похитили работу Бэнкси
27 января 2019 09:10 126
Работу стрит-арт-художника Бэнкси, посвященную памяти жертв терактов в Париже 2015 года, похитили из концертного зала "Батаклан". Об этом сообщает LCI.
По данным телеканала, преступники украли работу Бэнкси, которая была выполнена на одной из дверей здания "Батаклана" в Париже.
Как отмечается, полиция возбудила дело по факту кражи работы художника.
При этом злоумышленники были засняты камерой видеонаблюдения.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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