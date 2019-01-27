В США произошла стрельба, есть жертвы

В американском штате Луизиана в результате стрельбы погибли пять человек. Об этом сообщает Associated Press.

По данным агентства, стрельба произошла к западу от Нового Орлеана, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как отмечается, подозреваемому удалось скрыться.

В настоящее время полиция разыскивает злоумышленника.