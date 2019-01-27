В США произошла стрельба, есть жертвы

27 января 2019 09:14

В американском штате Луизиана в результате стрельбы погибли пять человек. Об этом сообщает Associated Press.

По данным агентства, стрельба произошла к западу от Нового Орлеана, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как отмечается, подозреваемому удалось скрыться.

В настоящее время полиция разыскивает злоумышленника.

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