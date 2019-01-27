В Великобритании торговая сеть Tesco сократит 15 тыс. рабочих мест

27 января 2019 09:33

Крупнейшая британская сеть розничной торговли Tesco собирается в целях экономии сократить порядка 15 тыс. рабочих мест. Об этом в воскресенье пишет газета The Mail on Sunday со ссылкой на источники в индустрии, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Она поясняет, что в настоящий момент глава Tesco Дейв Льюисс прилагает усилия с целью сэкономить к 2020 году £1,5 млрд.

По информации издания, из ряда магазинов сети могут исчезнуть прилавки с рыбой, мясом, а также гастрономические отделы. Изменения затронут и пекарни Tesco, где вместо свежего теста будет использоваться замороженное, что сократит потребность в квалифицированных пекарях. Кроме того, часть сотрудников ритейлера может лишиться работы в связи с планами руководства отказаться от столовых для персонала в пользу торговых автоматов.

Ожидается, что данные изменения коснутся большей части из 732 крупных магазинов сети.

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