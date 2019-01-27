Сильный взрыв в России, десятки пострадавших - ВИДЕО
27 января 2019 09:27 118
Шестеро пострадавших при взрыве газового баллона в кафе в Саратовской области в субботу доставлены на реанимобилях в Саратов, сообщила пресс-служба областного главка МЧС, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Шесть человек госпитализированы в тяжелом состоянии. В настоящее время на реанимобилях они доставлены в Саратов для лечения в ожоговом центре", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что в воскресенье психологи областного главка МЧС будут работать с родственниками этих пострадавших в ожоговом центре Саратова.
В субботу в кафе под Саратовом во время празднования дня рождения взорвался газовый баллон в подсобном помещении, возник пожар. По предварительным данным, погибших нет. По данным экстренных служб, всего после взрыва в больницу были доставлены 40 человек. По данным областного минздрава, госпитализированы двое детей и 12 взрослых, из них шестеро в тяжелом состоянии. По данным детского омбудсмена в регионе, двое детей 2 и 6 лет получили ожоги и находятся в удовлетворительном состоянии. По данным МЧС, ожоги от 2 до 7 процентов тела получили 29 человек.
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