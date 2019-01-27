Сильный взрыв в России, десятки пострадавших - ВИДЕО

"Шесть человек госпитализированы в тяжелом состоянии. В настоящее время на реанимобилях они доставлены в Саратов для лечения в ожоговом центре", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в воскресенье психологи областного главка МЧС будут работать с родственниками этих пострадавших в ожоговом центре Саратова.