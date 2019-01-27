Число заболевших корью в Грузии превысило 700

Глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе сообщил об увеличении случаев заболевания корью в стране. По его словам, на 16 января в Грузии было зафиксировано 312 случаев заболевания, передает Day.Az со ссылкой на kommersant.ru.

"На данном этапе в стране зафиксировано 716 случаев заболевания корью, и эта статистика возрастает. За последнюю неделю прививки от кори сделали 22 тыс. человек, и это очень хорошо",- отметил Гамкрелидзе. Он добавил, что если вакцинация будет продолжена в том же темпе, то вскоре удастся остановить эпидемическую вспышку кори.