В Баварии открыли «колбасный» отель - ВИДЕО

27 января 2019 10:40

Баварский мясник Клаус Бобель, открывший первый в мире отель с "мясным" оформлением, понимает, что далеко не все смогут оценить его: "Мои клиенты делятся на две категории: одни считают, что это круто, а другие клянутся никогда не возвращаться", передает Day.Az со ссылкой на moya-planeta.ru

Как сообщает CGTN, в отеле семь комнат, которые оформлены обоями и аксессуарами в виде колбас и сосисок. Все это можно попробовать в магазине при отеле или даже изготовить мясные деликатесы самостоятельно.

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В Баварии открыли

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