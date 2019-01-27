Появилось видео крушения бомбардировщика Ту-22М3 под Мурманском - ВИДЕО

27 января 2019 10:08

В Сети появилась видеозапись крушения бомбардировщика Ту-22М3 в Мурманской области. На видеозаписи запечатлен момент захода на посадку в условиях сильного снегопада. Видно, что бомбардировщик при контакте с землей разрушается на две части, после чего загорается, передает Day.Az со ссылкой на znak.com.

Напомним, 22 января в Мурманской области при заходе на посадку разбился бомбардировщик Ту-22М3. Два члена экипажа погибли сразу, еще один скончался в больнице. Минобороны России выдвинуло несколько версий произошедшего. Основная заключается в том, что после выполнения планового учебно-тренировочного полета бомбардировщик попал в снежный заряд, упал на взлетную полосу и загорелся. 

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Rusiyada təyyarənin qəzaya uğrama anının görüntüləri yayılıb

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