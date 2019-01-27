В Германии призвали отказаться от этого

Каждый год люди смывают в унитаз тонны туалетной бумаги, не задумываясь о том, как сильно это вредит нашей планете. Пришла пора отказаться от бумаги и обратить внимание на альтернативные способы гигиены, пишет немецкая журналистка Лара Тиде в статье, опубликованной Süddeutsche Zeitung, передает Day.Az со ссылкой на iz.ru.

По ее словам, только в Германии в среднем каждая семья в год расходует 93 рулона туалетной бумаги.

При этом современные требования к этому средству гигиены слишком высоки. Компании отказываются использовать старую бумагу в производстве и закупают свежую древесину.

Автор отмечает, что подобное расточительство ведет к большим проблемам с экологией, поэтому людям следует поберечь лес и рассмотреть другие варианты гигиены.

"Во многих бедных странах люди пользуются для этих целей плошками с водой, которые стоят рядом с туалетом. В них можно и сполоснуть пальцы", -- отмечает Тиде.

Однако вместо мисок с водой журналистка предлагает "избалованным" европейским жителям использовать биде. По ее словам, этот способ гораздо экономней.

Так, для производства бумаги приходится закупать древесину (преимущественно в Латинской Америке). Оттуда ее необходимо поставить, затем переработать. При этом саму туалетную бумагу потом смывают водой. В случае использования биде расходоваться будет только вода.