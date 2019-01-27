В Вашингтоне застрелили троих человек

27 января 2019 12:00

Три человека погибли в результате стрельбы в Вашингтоне, заявил начальник полиции города Питер Ньюшем, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Тела двоих мужчин с огнестрельными ранениями были обнаружены в автомобиле. Тело третьего мужчины было найдено примерно в 45 метрах от машины, сообщил Ньюшем, его обращение к журналистам опубликовано в Twitter полиции.

Полиция разыскивает нескольких подозреваемых в стрельбе.

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