Венгрия бойкотирует слушания в Европарламенте

27 января 2019 12:16

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что никто из членов правительства страны не примет участия в намеченных на следующей неделе дебатах в Европарламенте о положении в этой стране. Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ сообщает, что данное решение, по словам министра, категорическое. "Пусть в этом спектакле участвуют те, кто хочет, а у нас идёт избирательная кампания", - сказал Петер Сийярто.

Депутаты Европейского парламента включили в повестку дня обсуждение закрытия в Венгрии соросовского Центрально-Европейского университета, закона о сверхурочной работе и недавних антиправительственных протестов.

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