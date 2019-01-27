Венгрия бойкотирует слушания в Европарламенте
27 января 2019 12:16 149
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что никто из членов правительства страны не примет участия в намеченных на следующей неделе дебатах в Европарламенте о положении в этой стране. Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ сообщает, что данное решение, по словам министра, категорическое. "Пусть в этом спектакле участвуют те, кто хочет, а у нас идёт избирательная кампания", - сказал Петер Сийярто.
Депутаты Европейского парламента включили в повестку дня обсуждение закрытия в Венгрии соросовского Центрально-Европейского университета, закона о сверхурочной работе и недавних антиправительственных протестов.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
12:00 132
В Вашингтоне застрелили троих человек
10:58 420
В Германии призвали отказаться от этого
-
26 Янв. 23:08 7 756
-
26 Янв. 12:58 7 277
-
26 Янв. 16:12 7 126
-
26 Янв. 22:23 6 671
-
09:27 5 024