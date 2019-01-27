Дети играют на улице в противогазах - ВИДЕО
27 января 2019 12:35 11
Возможно, авторы видеоролика про детей в Сибае в противогазах тем самым хотели привлечь внимание к экологической проблеме в Сибае. Как сообщает ToDay News Ufa, в Сеть выложили ролик, как дети отдыхают в Сибае. Дети резвятся, скатываются с горки, но делают это в противогазах! Родители детей для их безопасности решили выпустить их в защитном обмундировании. По всей видимости, жители Сибая для привлечения внимания к смогу в Сибае снимают подобные ролики, так как опасаются за свое здоровье, передает Day.Az со ссылкой на tdnu.ru.
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