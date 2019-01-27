Тяжелое ДТП в Анкаре, есть погибшие

В турецкой Анкаре при столкновении микроавтобуса и грузового автомобиля погибли шесть человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в воскресенье сообщают турецкие СМИ. Отмечается, что три человека скончались прямо на месте ДТП.

Трое раненых были доставлены в больницы. Несмотря на вмешательство врачей, их жизни спасти не удалось.