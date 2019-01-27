Тяжелое ДТП в Анкаре, есть погибшие
27 января 2019 13:12 164
В турецкой Анкаре при столкновении микроавтобуса и грузового автомобиля погибли шесть человек.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в воскресенье сообщают турецкие СМИ. Отмечается, что три человека скончались прямо на месте ДТП.
Трое раненых были доставлены в больницы. Несмотря на вмешательство врачей, их жизни спасти не удалось.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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