Тяжелое ДТП в Анкаре, есть погибшие

27 января 2019 13:12

В турецкой Анкаре при столкновении микроавтобуса и грузового автомобиля погибли шесть человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в воскресенье сообщают турецкие СМИ. Отмечается, что три человека скончались прямо на месте ДТП.

Трое раненых были доставлены в больницы. Несмотря на вмешательство врачей, их жизни спасти не удалось.

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