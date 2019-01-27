В Египте уничтожили двух главарей террористической группировки
27 января 2019 13:42 125
ВВС Египта в ходе антитеррористической операции на севере Синайского полуострова уничтожили с воздуха двух особо опасных главарей террористической группировки, говорится в распространенном заявлении военных, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Сообщается, что ВС Египта получили информацию о лагере экстремистов в одном из районов на севере Синая. Вместе с лидерами террористов уничтожено также некоторое количество боевиков.
Масштабная антитеррористическая операция "Синай" продолжается в Египте с февраля прошлого года, за прошедший год уничтожены и задержаны сотни экстремистов.
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