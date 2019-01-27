Саудовский принц готовит масштабную реформу на $425 млрд

27 января 2019 14:21

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Сальман готовит масштабный план реформ на $425 млрд, передает Bloomberg.

Как отмечается, эти средства будут вложены в инфраструктуру, энергетику, а также другие отрасли промышленности. В связи с этим будут заключены около 70 крупных сделок, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Уточняется, что принц намерен привлечь инвестиции к 2030 году.

Детали своего плана Мухаммед бин Сальман представит в понедельник, 28 января.

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