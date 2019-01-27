Стало известно, во сколько обошелся шатдаун США

27 января 2019 14:29

Стало известно, во сколько обошлась экономике США приостановка работы правительства. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные, предоставленные S&P, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как отмечается, убытки составили не менее $6 млрд.

Подчеркивается, что несмотря на завершение шатдауна, принятое соглашение отразится на уверенности бизнеса, на настроениях на финансовом рынке.

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2019 Day.Az