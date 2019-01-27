Стало известно, во сколько обошелся шатдаун США

Стало известно, во сколько обошлась экономике США приостановка работы правительства. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные, предоставленные S&P, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как отмечается, убытки составили не менее $6 млрд.

Подчеркивается, что несмотря на завершение шатдауна, принятое соглашение отразится на уверенности бизнеса, на настроениях на финансовом рынке.