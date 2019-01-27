Стало известно, во сколько обошелся шатдаун США
27 января 2019 14:29 230
Стало известно, во сколько обошлась экономике США приостановка работы правительства. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные, предоставленные S&P, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Как отмечается, убытки составили не менее $6 млрд.
Подчеркивается, что несмотря на завершение шатдауна, принятое соглашение отразится на уверенности бизнеса, на настроениях на финансовом рынке.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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