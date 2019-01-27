Мощный снегопад в Москве побил рекорд почти 70-летней давности - ВИДЕО
27 января 2019 15:11 214
Субботний снегопад в Москве обновил суточный рекорд по количеству осадков для 26 января, он стал самым мощным для столицы за почти 70 лет, сообщили в центре погоды "Фобос", передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Снегопад стал самым сильным снегопадом текущей зимы <...> Во-вторых, снегопад обновил рекорд по суточному количеству осадков для 26 января. Такого снегопада в столице в этот день не было около 70 лет", - говорится в сообщении.
Кроме того, по информации синоптиков, прежний рекорд по количеству осадков был зафиксирован в 1999 году и составлял 9,1 миллиметра, а за прошедшие сутки в осадкомеры метеорологов попало 10 миллиметров осадков.
14:50 1 709
Массовые аресты в центре Парижа - ОБНОВЛЕНО
-
26 Янв. 23:08 8 042
-
26 Янв. 16:12 7 326
-
26 Янв. 22:23 6 848
-
09:27 5 377
-
26 Янв. 17:14 3 590