Мощный снегопад в Москве побил рекорд почти 70-летней давности - ВИДЕО

27 января 2019 15:11
Субботний снегопад в Москве обновил суточный рекорд по количеству осадков для 26 января, он стал самым мощным для столицы за почти 70 лет, сообщили в центре погоды "Фобос", передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
 
"Снегопад стал самым сильным снегопадом текущей зимы <...> Во-вторых, снегопад обновил рекорд по суточному количеству осадков для 26 января. Такого снегопада в столице в этот день не было около 70 лет", - говорится в сообщении.
 
Кроме того, по информации синоптиков, прежний рекорд по количеству осадков был зафиксирован в 1999 году и составлял 9,1 миллиметра, а за прошедшие сутки в осадкомеры метеорологов попало 10 миллиметров осадков.
 
Нажмите на видео для просмотра:
Moskvada 70 il sonra ən güclü qar
Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2019 Day.Az