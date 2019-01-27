Газовый баллон взорвался в жилом доме в Москве
27 января 2019 16:40 167
Пожар возник после взрыва небольшого газового баллона в 9-этажном жилом доме на востоке Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы, передает Day.Az.
"В квартире на 4-м этаже 9-этажного жилого дома №23 на Хабаровской улице произошел взрыв небольшого газового баллона", - сказал собеседник агентства.
По его словам, общая площадь пожара составила порядка 20 квадратных метров. В настоящее время возгорание удалось полностью ликвидировать. Информация о пострадавших и обстоятельства ЧП выясняются.
Позднее пресс-служба столичного главка МЧС сообщила, что из горящей квартиры спасли одного человека, его передали медикам. Кроме того, пожарные спасли еще 10 человек с верхних этажей.
"Принятыми мерами возгорание в ... 14.34 мск ликвидировано на площади 25 квадратных метров", - говорится в сообщении ведомства.