Из-за Ту-160 Канада и США подняли в воздух истребители
27 января 2019 17:20 270
Из-за двух российских стратегических бомбардировщиков Ту-160 вблизи воздушного пространства Канады, с базы на Аляске подняли несколько истребителей ВВС США и Канады, передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.
Об этом Командование воздушно-космической обороны Северной Америки написало твит.
Пресс-служба Минобороны России ранее сообщала о плановом полете ракетоносцев согласно международным правилам использования воздушного пространства.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!