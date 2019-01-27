Песков рассказал про необходимые действия Турции в Сирии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что действия Турции в приграничной зоне с Сирией не должны угрожать целостности арабской республики, передает ТАСС.

Он напомнил, что в 1998 году страны подписали Аданское соглашение, по которому Турции разрешалось проводить некоторые трансграничные операции против террористов в приграничной зоне, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Главное, чтобы эта практика никоим образом не приводила к формированию в приграничных зонах каких-то квазиобособленных территориальных объединений и, таким образом, не угрожала территориальной и политической целостности Сирии", - рассказал Песков.