При взрывах у церкви на Филиппинах пострадали 111 человек

Из-за двух взрывов у церкви на юге Филиппин пострадали 111 человек, передает ТАСС.

Отмечается, что люди пострадали в результате двух взрывов, которые произошли 27 января возле католической церкви на Филиппинах, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как пишет Rappler со ссылкой на представителя полиции, из-за взрыва погибли 27 человек. По предварительным данным, 20 из них - мирные жители, 7 - солдаты.