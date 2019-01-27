Поножовщина в ночном клубе в Армении, ранен военнослужащий

Драка с поножовщиной произошла в ночном клубе "Луна" в Вайоц-дзорской области Армении, сообщает сайт криминальной хроники shamshyan.com.

Отмечается, что из медцентра города Вайк поступил сигнал о том, что к ним доставлен молодой мужчина с ножевым ранением, сообщает Day.Az со ссылкой на со ссылкой на армянские СМИ.

Прибывшие в больницу полицейские выяснили, что раненый - 23-летний житель села Заритап А. Авакян. Пока врачи боролись за его жизнь, правоохранители установили, что молодой мужчина получил ножевое ранение во время драки с 33-летним Г. Геворкяном, которая произошла в ночном клубе.

Геворкяна доставили в отдел полиции, где он дал объяснения и предъявил нож (орудие преступления).

По данным сайта, молодые люди повздорили из-за музыки, а пострадавший - военнослужащий одной из воинских частей министерства обороны Армении.

Полиция выяснила, что в драке участвовали также и другие лица. Предпринимаются шаги по их обнаружению.