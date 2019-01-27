Турция ударила по позициям курдского YPG в Сирии

Дислоцированная в находящихся под контролем Анкары районах Сирии турецкая артиллерия открыла огонь по позициям курдского YPG в районах Аазаз и Маре, передает агентство Anadolu в воскресенье, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Согласно местным источникам, в ночь на воскресенье в этом районе произошел бой между частями YPG и оппозиционной Свободной сирийской армии, в ходе которого погиб один человек и трое были ранены.



Вслед за этим части турецкой армии нанесли более 20 ударов из самоходных артиллерийских установок по предполагаемым местам расположения членов курдских формирований. Сообщается об уничтожении большого их числа.

В течение последней недели ВС Турции трижды обстреливали позиции YPG в районе сирийского Телль-Рифата.



Президент Турции Тайип Эрдоган ранее заявлял, что Анкара готова начать операцию на востоке от Евфрата, а также в сирийском Манбидже против сил самообороны сирийских курдов, если США не выведут их оттуда. Позднее он заявил, что решил отложить начало военной операции в Сирии после телефонного разговора с Трампом 14 декабря, по итогам которого американский президент принял решение вывести войска из САР.

