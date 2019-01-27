В Израиле рассказали о росте числа жертв антисемитских атак

Антисемитские нападения в 2018 году унесли жизни 13 евреев - наибольшее число жертв за последние четверть века, сообщил израильский министр по делам диаспоры Нафтали Беннет, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Представляя на заседании правительства ежегодный доклад своего ведомства, он говорил о "рекордном всплеске" антисемитизма по всему миру "на улицах, в интернете, на политической арене".



"Это год, который стал свидетелем самого значительного числа евреев, убитых в антисемитских атаках, с 1990-х", - цитирует Беннета пресс-служба министерства.

Жертвами трех нападений на антисемитской почве стали 13 евреев. Крупнейшее из них произошло в синагоге американского города Питтсбурга, где в октябре погибли 11 членов местной еврейской общины. Два других случая - убийства 85-летней француженки Мирель Кнолль в Париже и 19-летнего студента Блейза Бернстайна в США.

В министерстве говорят, что таких потерь в диаспоре не было с 1994 года, когда взрыв в еврейском культурном центре в Аргентине унес жизни 85 человек.

Согласно выдержкам из доклада, в отличие от предыдущих лет, когда за антисемитским насилием по всему миру чаще всего стояли радикализировавшиеся выходцы с Ближнего Востока, в 2018-м его основной движущей силой стали "неонацисты и сторонники идеологии превосходства белой расы".

