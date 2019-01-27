В США задержали подозреваемого в убийстве пяти человек

Полиция задержала мужчину, устроившего стрельбу в американском штате Луизиана к западу от Нового Орлеана, в результате которой погибли пять человек, сообщают местные СМИ.

Сообщается, что подозреваемым оказался 21-летний Дакота Териот, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По данным правоохранительных органов, Териот расстрелял семью своей подруги, затем направился домой и убил своих родителей, после чего скрылся места происшествия.



По данным газеты, полиция нашла подозреваемого далеко от дома - в штате Виргиния. Ему предъявлены обвинения в убийстве первой степени, вторжении в дом и незаконном использовании оружия.

