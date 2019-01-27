Трагедия на свадьбе в Перу: 15 человек завалило стеной
27 января 2019 20:03 88
В результате обрушения стены отеля в регионе Апуримак на юге Перу 15 человек погибли и 29 пострадали, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Национальный институт гражданской обороны (INDECI), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Инцидент произошел во время свадебной церемонии.
"Сильные дожди привели к обрушению стены во время свадебной церемонии в отеле Alhambra в районе Тамбурко, Абанкай - Апуримак", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что пожарная служба Перу и полиция Перу продолжают поиск пострадавших.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!