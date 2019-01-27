Франция на грани гражданской войны: против «желтых жилетов» на улицы вышли «красные платки»

27 января 2019 20:08

В Париже на манифестацию вышли участники движения "красные платки", чтобы выступить за восстановление мира и порядка в стране, сообщает РИА "Новости", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Участники собрались на площади Нации и начали выкрикивать лозунги в поддержку мира. На них надеты красные вещи.

"Нет - насилию... Уважение - нашим институтам", - скандируют собравшиеся.

По данным агентства, на акцию пришли около 55 тысяч человек.

Также на странице "красных платков" в фейсбуке написано, что они не согласны с методами "желтых жилетов" и требуют от представителей государства поддерживать правопорядок.

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