Франция на грани гражданской войны: против «желтых жилетов» на улицы вышли «красные платки»

В Париже на манифестацию вышли участники движения "красные платки", чтобы выступить за восстановление мира и порядка в стране, сообщает РИА "Новости", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Участники собрались на площади Нации и начали выкрикивать лозунги в поддержку мира. На них надеты красные вещи.

"Нет - насилию... Уважение - нашим институтам", - скандируют собравшиеся.

По данным агентства, на акцию пришли около 55 тысяч человек.

Также на странице "красных платков" в фейсбуке написано, что они не согласны с методами "желтых жилетов" и требуют от представителей государства поддерживать правопорядок.