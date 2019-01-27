На что пойдет Трамп ради стены на границе с Мексикой - Белый дом ответил

Американский президент Дональд Трамп построит стену на границе США и Мексикой, даже в случае, если Конгресс не одобрит это решение и не выделит соответствующие средства, заявил и.о. руководителя аппарата сотрудников Белого дома Мик Малвэни в интервью телеканалу Fox News, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

По его словам, если Конгресс так и не согласует бюджет, предусматривающий строительство барьера, глава американского государства может пойти на крайние меры, вплоть до введения в стране чрезвычайного положения, которое позволит ему использовать имеющиеся бюджетные средства Пентагона для возведения стены.

"Лучше все же добиться этого путем принятия законопроекта", - отметил Малвэни, добавив, что такой путь будет наиболее "правильным способом" обеспечения финансирования строительства стены.

"Однако президент привержен защите страны, он сделает это либо с помощью Конгресса, либо без нее", - подчеркнул представитель Белого дома.