В Бразилии объявили эвакуацию из-за возможного прорыва еще одной дамбы

27 января 2019 20:20

Власти муниципалитета Брумадиньо в бразильском штате Минас-Жерайс и руководство горнодобывающей компании Vale объявили срочную эвакуацию жителей муниципалитета, проживающих в районе дамбы в связи с серьезной опасностью ее прорыва на принадлежащей компании шахте, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Внимание! Объявляется общая эвакуация", - передают информацию об эвакуации через громкоговорители. 

Жителям предлагается выбирать в качестве укрытий высокие места, куда, в случае прорыва дамбы, не попадет вода.

Напомним, в пятницу, 25 января, прорыв дамбы привел к гибели нескольких десятков человек, около 300 числятся пропавшими без вести.

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