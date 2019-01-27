В Бразилии объявили эвакуацию из-за возможного прорыва еще одной дамбы

Власти муниципалитета Брумадиньо в бразильском штате Минас-Жерайс и руководство горнодобывающей компании Vale объявили срочную эвакуацию жителей муниципалитета, проживающих в районе дамбы в связи с серьезной опасностью ее прорыва на принадлежащей компании шахте, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Внимание! Объявляется общая эвакуация", - передают информацию об эвакуации через громкоговорители.

Жителям предлагается выбирать в качестве укрытий высокие места, куда, в случае прорыва дамбы, не попадет вода.

Напомним, в пятницу, 25 января, прорыв дамбы привел к гибели нескольких десятков человек, около 300 числятся пропавшими без вести.