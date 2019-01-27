В Афганистане закрыли генконсульство Пакистана

Пакистан приостановил работу своего генконсульства в городе Мазари Шариф в Афганистане из-за угрозы теракта. Об этом в воскресенье сообщило министерство иностранных дел Пакистана, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Генеральное консульство Пакистана в Мазари Шариф сегодня было закрыто из-за афганской женщины, которая попыталась пронести ручную гранату на территорию миссии в своей сумке", - сообщается в заявлении пакистанского МИД. "Женщина была задержана представителями сил полиции, - добавляют во внешнеполитическом ведомстве. - Ведется расследование с целью выявления тех, кто мог стоять за сорвавшейся атакой".

"Посольство Пакистана в Кабуле уже обратилось в МИД Афганистана с требованием обеспечить всеобъемлющую безопасности генерального консульства в Мазари Шариф, а также предоставить результаты расследования, - указано в заявлении. - Визовая секция генконсульства будет оставаться закрытой до тех пор, пока не будет обеспечены необходимые условия безопасности".