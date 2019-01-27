В Германии совершено нападение на мечеть

27 января 2019 20:36

В городе Менден в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия были разбиты окна мечети и совершена попытка поджога. передает Day.Az со ссылкой АЗЕРТАДЖ , утром неизвестные напали на мечеть Мендена Решила, которая принадлежит Турецко-исламскому союзу по делам религий (DİTİB). Было установлено, что злоумышленники ворвались в мечеть через главный вход и принялись сжигать бумажные полотенца в отсеке для омовения. В результате нападения мечети нанесен ущерб.

Полиция собирает данные из камер видеонаблюдения для дальнейшего расследования.

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