В Германии совершено нападение на мечеть

В городе Менден в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия были разбиты окна мечети и совершена попытка поджога. передает Day.Az со ссылкой АЗЕРТАДЖ , утром неизвестные напали на мечеть Мендена Решила, которая принадлежит Турецко-исламскому союзу по делам религий (DİTİB). Было установлено, что злоумышленники ворвались в мечеть через главный вход и принялись сжигать бумажные полотенца в отсеке для омовения. В результате нападения мечети нанесен ущерб.

Полиция собирает данные из камер видеонаблюдения для дальнейшего расследования.