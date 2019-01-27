В США мужчина расстрелял родителей и семью своей девушки

В США полиция задержала мужчину, устроившего стрельбу в штате Луизиана, в результате которой погибли пять человек, сообщает газета USA Today, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Подозреваемым оказался 21-летний Дакота Териот. По данным правоохранительных органов, Териот расстрелял семью своей подруги, затем направился домой и убил своих родителей.

Полиция обнаружила подозреваемого в штате Виргиния. Ему предъявлены обвинения в убийстве первой степени, вторжении в дом и незаконном использовании оружия.