Талибы напали на КПП в Афганистане: погибли сотрудники полиции

В ночь на воскресенье, 27 января, более 10 сотрудников полиции пострадали в результате нападения боевиков радикального исламистского движения "Талибан" на контрольно-пропускной пункт сил безопасности в провинции Балх на севере Афганистана. Об этом сообщило агентство Пажвок, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

По данным агентства со ссылкой на представителя "Талибан" Забихуллы Муджахида, во время ночных столкновений в населенном пункте Маркази Шамталь были убиты 10 сотрудников полиции, еще три получили ранения.

Талибы забрали оружие, боеприпасы и покинули КПП рано утром.

В свою очередь, начальник местной полиции генерал-майор Сийед Икрам подтвердил, что контрольно-пропускной пункт был захвачен боевиками "Талибан", однако опровергнув потери среди полицейских. "Два сотрудника получили ранения, в районе происшествия проводится операция по зачистке", - отметил он.