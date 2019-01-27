Московские сугробы побили рекорд по высоте

27 января 2019 21:07

Сугробы в Москве выросли до 44 см и стали самыми высокими за эту зиму, сообщает центр погоды "Фобос", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что в Подмосковье сугробы достигли 56 см. Последний раз столько снега в столице в январе было 17 лет назад.

Субботний снегопад, 26 января, стал самым мощным почти за 70 лет. Уточняется, что последний раз рекорд по количеству осадков был зафиксирован в 1991 году, который составил 9,1 мм.

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2019 Day.Az