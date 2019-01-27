В Белом доме рассказали, почему Трамп прекратил "шатдаун"

Президент США Дональд Трамп пошел навстречу демократам, прекратив "шатдаун" на три недели, из-за того, что многие из них начали признавать его правоту в вопросе строительства стены на границе с Мексикой, но не могли действовать из-за бюджетного кризиса, заявил в воскресенье исполняющий обязанности главы аппарата Белого дома Мик Малвейни, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Он сделал то, что сделал, потому что многие демократы приходили к нам... Они приходили и говорили: "Слушайте, мы согласны с вами, вы выиграли битву в вопросе необходимости заграждения на южной границе, но мы просто не можем работать с вами, пока госведомства не работают". И это сильно отличается от того, что говорит руководство демократов", - сказал он.



Трамп в пятницу неожиданно уступил демократам в конгрессе и согласился подписать временный бюджет на три недели, остановив рекордный по продолжительности 35-дневный "шатдаун" - временное прекращение работы федеральных ведомств из-за отсутствия финансирования.

Трамп не получил того, что требовал - 5,7 миллиарда долларов на пограничную безопасность и строительство стены на границе с Мексикой, но пообещал "продолжение веселья", если за эти три недели демократы не пойдут на компромисс. А его пресс-секретарь Сара Сандерс заявила, что через 21 день президент приступит к строительству стены "с демократами или без них".

По мнению Малвейни, Трамп, пойдя на этот шаг, "пытается подловить некоторых демократов на слове" и теперь для последних это шанс продемонстрировать, действительно ли их так беспокоит проблема безопасности границ.

Малвейни подтвердил, что президент по-прежнему рассчитывает получить заявленные в самом начале 5,7 миллиарда долларов на эти цели. По его словам, эта цифра основана на экспертных оценках и консультациях с профильными ведомствами.

"Мы определили 17 мест, где возведение заграждений является высочайшим приоритетом, чтобы отбить желание о людей пересекать границу нелегально. Это около 243 миль (391 километр - ред.). Вот что лежит в основе этой дискуссии. Это не выдуманная волшебная цифра 5,7 миллиарда долларов", - сказал чиновник.

По его словам, администрации параллельно удалось найти даже гораздо больше средств из других источников финансирования на случай, если Трамп объявит, как уже грозился, чрезвычайную ситуацию, что позволит ему прибегнуть к другим схемам.



"Но мы все равно считаем, что лучше получить эти средства законодательным путем. Но, в конечном счете, президент собирается обеспечить безопасность границ тем или иным способом", - отметил Малвейни.

Во время бюджетного кризиса не работали около четверти федеральных министерств и ведомств, без зарплаты оставались около 800 тысяч госслужащих и более миллиона контрактных работников госсектора. Теперь госслужащим должны выплатить деньги.

