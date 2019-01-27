В Армении скончался проводивщий голодовку осужденный журналист

Вчера стало известно, что в УИУ "Нубарашен" скончался осужденный Мгер Егиазарян, который с 5 декабря 2918 года проводил голодовку, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

17 января 2019 года состояние Егиазаряна резко ухудшилось вследствие повреждения желудка. После полудня распространилась официальная информация о том, что находящийся 44 дня в голодовке Егиазарян скончался. Он, кстати, являлся собственником сайта haynews.am, журналистом.



Произошедшее никак, кроме как убийством, назвать нельзя. Это яркий пример того, как государство убивает гражданина. Тем более того гражданина, который находится в заключении.

Как пишут армянские СМИ, для государства, соответствующих структур и чиновников находящийся в местах лишениях свободы гражданин является гражданином "второго сорта", его жизнь для этих структур и чиновников впредь не представляет никакой ценности. Иначе бы человека, полтора месяца проводящего голодовку, государство - в лице руководства Министерства юстиции, управления УИУ сделало какой-либо шаг навстречу, предотвратило бы смерть человека, и суд бы не отклонил ходатайство об освобождении под залог Егиазаряна, обвиняемого не в столь тяжком преступлении.



"Это просто позор, такой позор, из-за которого десятки людей должны понести ответственность - не только лишь лишившись своих должностей, но и оказавшись в тех уголовно-исполнительных учреждениях, которыми они руководили и в которых смерть человека - обычное явление. Это тот случай, который должен быть удостоен внимания властей - изъявления позиции на самом высоком уровне", - пишут армянские СМИ.



"Революция", "Новая Армения", "Изменилась ситуация" - эти и им подобные выражения всего лишь красивые митинговые стереотипы, не более того. Действительность же такова, что в Армении почти во всех сферах продолжают преобладать коррупция и произвол, покровительство и убийства.



