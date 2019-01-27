Из Третьяковской галереи украли картину - ФОТО

Картина Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым", которая была похищена в воскресенье из Третьяковской галереи, застрахована, сообщили РИА Новости в пресс-службе Русского музея.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции разыскивают неизвестных, которые похитили картину Архипа Куинджи из Третьяковской галереи в Москве, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.



"Картина Архипа Куинджи действительно из коллекции Русского музея. Она застрахована. Все произведения, которые отправляются на временные выставки, страхуются", - сказала собеседница агентства, не уточнив сумму страховки.

В Третьяковской галерее пропала картина художника Архипа Куинджи, сообщает ТАСС со ссылкой источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что неизвестный человек вынес из музея одну из картин. На месте происшествия работает полиция.

"Неизвестный украл из Третьяковской галереи картину А. И. Куинджи "Ай-Петри. Крым", --рассказал источник.

В настоящее время полиция устанавливает причины происшествия и личность похитителя.