Очевидцы рассказали о краже картины в Третьяковской галерее

Посетители выставки в Третьяковской галерее рассказали о похищении полотна "Ай-Петри. Крым" Архипа Куинджи, передает "Пятый канал", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По их словам, пропажу произведения обнаружили около шести часов вечера. Место, где висела картина огородили, а на выходе посетителей досматривали.

По предварительной информации, неизвестный мужчина при свидетелях снял картину со стены, вытащил из рамы и скрылся. Очевидцы приняли его за работника музея и не пытались помешать.

Министерство культуры РФ оценило стоимость похищенной в воскресенье из Третьяковской галереи картины Куинджи "Ай-Петри. Крым" в 12 млн рублей, сообщил ТАСС директор департамента музеев Минкультуры Владислав Кононов.

"По моей оценке, страховая стоимость работы - 12 млн рублей", - сказал он.

Картина будет экстренно внесена в реестр похищенных и пропавших предметов музейного фонда, сообщил Кононов.

"На данный момент Третьяковская галерея готовит официальное заявление о факте уже даже не пропажи, а факте кражи картины Куинджи под названием "Ай-Петри", которая случилась сегодня в ходе работы выставки, что мы экстренно вносим эту работу в реестр похищенных и пропавших предметов музейного фонда. Делается это для того, чтобы исключить возможный вывоз этой работы за границу", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".