Случаи хищения произведений искусства из российских музеев

27 января 2019 года директор департамента музеев Министерства культуры РФ Владислав Кононов подтвердил, что с выставки работ художника Архипа Куинджи в Государственной Третьяковской галерее пропало полотно "Ай-Петри. Крым". Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила справку о случаях хищения произведений искусства из российских музеев с 2006 года, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

31 июля 2006 года в Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге в ходе плановой проверки хранилища Русского отдела было обнаружено исчезновение 221 экспоната, в основном образцов русского ювелирного искусства. Общая стоимость похищенного составила порядка 130 млн рублей. К концу 2009 года в фонды музея удалось вернуть 34 экспоната, в том числе золотые часы, брелок с портретом Петра I, золотую брошь, иконы "Богоматерь Знамение", Серафима Саровского, Казанской Божьей Матери. Некоторые предметы были добровольно возвращены купившими их коллекционерами, часть подброшена к зданиям правоохранительных органов и найдена в ходе оперативно-разыскных мероприятий. Следствие выяснило, что все раритеты были похищены из музея хранительницей фонда "Русское искусство" Ларисой Завадской и ее супругом Николаем Завадским. 15 марта 2007 года Дзержинский суд Санкт-Петербурга приговорил Завадского за кражу 77 музейных предметов к пяти годам лишения свободы и выплате компенсации музею в размере 7,5 млн рублей. Сама Лариса Завадская умерла, не выдержав нервного напряжения, на рабочем месте во время плановой проверки Эрмитажа, в ходе которой была выявлена пропажа ценных экспонатов.

4 декабря 2010 года в Махачкале из Дагестанского музея изобразительных искусств им. П. С. Гамзатовой неизвестным была вынесена картина "Бурлаки" кисти русского художника Исаака Левитана. Ее оценочная стоимость в 2010 году составила около $100 тыс. Картина так и не была найдена, похитители не установлены.

31 октября 2012 года ГУ МВД по Москве возбудило уголовное дело по факту кражи 19 картин из московской квартиры-музея художника Александра Древина, одного из лидеров русского авангарда. Общая стоимость украденного оценивалась в несколько миллионов долларов. В декабре 2012 годадве картины были обнаружены на антикварном рынке Москвы, оперативникам ФСБ удалось предотвратить их продажу. Местонахождение других пропавших картин до сих пор неизвестно.

25 августа 2013 года из Вязниковского историко-художественного музея (Владимирская области) были похищены картины "Лес. Ели" Ивана Шишкина, "Рыболов" Константина Коровина и "Первый снег" Станислава Жуковского. В МВД сообщили, что воры в масках напали на сторожа и связали его. Несмотря на сигнализацию, злоумышленникам удалось покинуть место преступления до того, как туда приехали сотрудники полиции. Общая стоимость украденных картин оценивалась более чем в $3,3 млн. В январе 2017 года картина Шишкина была обнаружена в Белоруссии. Судьба остальных картин остается неизвестной.

5 августа 2014 года из Плесского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника были похищены пять полотен, принадлежащих кисти Исаака Левитана: "Розы", "Полустанок", "Речная заводь", "Овраг с забором" и "Тихая речка". Похитители выбили окно и проникли в помещение музея, где сорвали картины с выставочных мест. Общая стоимость похищенных полотен была оценена в 195 млн рублей. В 2016 году они были обнаружены и в мае 2017 года возвращены в экспозицию музея. Преступники были задержаны. В 2018 году житель Нижегородской области Юрий Ланцов был приговорен к 14 годам лишения свободы. По делу также были осуждены Максим Хомец и Константин Буяновский.

9 июля 2015 года из Тарусской картинной галереи (Калужская область) были похищены картины "Море у острова Капри" работы Ивана Айвазовского, "Голова иерусалимского еврея" авторства Василия Поленова, а также полотно "Распятие с предстоящими и святым Франциском Ассизским" неизвестного художника. Как сообщили в полиции, двое неустановленных преступников проникли в помещение галереи вслед за директором и работницей. Угрожая, они связали женщин скотчем и вынесли картины. 19 августа было объявлено о поимке похитителей - ими оказались двое жителей Калуги. Было возбуждено уголовное дело. В сентябре 2015 года все украденные картины возвратили музею. Сумма причиненного государству ущерба составила около 23 млн рублей. В ноябре 2016 года Жуковский районный суд Калужской области вынес приговор по уголовному делу в отношении похитителей картин - Сергея Лысенко и Павла Иуса. Суд приговорил Лысенко к четырем годам шести месяцам лишения свободы, Иуса к пяти годам шести месяцам лишения свободы. На каждого из них также был наложен штраф в размере 50 тыс. рублей.